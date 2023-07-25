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واشنطن تتهم روسيا باستهداف طائرة مسيرة أميركية

طائرة من طراز "إم.كيو-9" الأميركية المسيّرة
25 يوليو 2023 18:55

قال الجيش الأميركي إن طائرة مقاتلة روسية أصابت طائرة مسيرة أميركية بقذيفة نارية وألحقت أضرارا "بالغة" بإحدى مراوحها الدافعة أثناء تحليقها فوق سوريا.
وأضاف الجيش الأميركي، في بيان "أصاب مقذوف ناري روسي الطائرة (المسيرة) الأميركية إم.كيو-9 مما ألحق أضرارا بالغة بإحدى مراوحها الدافعة".
وأكد البيان "لحسن الحظ، تمكن طاقم إم.كيو-9 من الحفاظ على تحليقها وإعادة الطائرة بسلام إلى قاعدتها".
وقال مسؤولون عسكريون أميركيون إن السبب الذي دفع روسيا لتصعيد تحركاتها في الأجواء السورية لا يزال غير معروف.
وأوضح الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي، في تصريحات للصحفيين في وقت سابق من هذا الشهر "هناك زيادة طفيفة في هذه (التحركات) لكن لن أبالغ في تقديرها كثيرا. أعتقد أن قواتنا لديها قواعد اشتباك مناسبة وسلطات للدفاع عن نفسها".

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المصدر: وكالات
طائرة أميركية
طائرة مسيرة
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