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متطرفون يدنّسون المصحف خلال تجمعين في كوبنهاغن

جانب من العاصمة الدنماركية كوبنهاغن
25 يوليو 2023 18:46

أضرم يمينيون متطرفون النار في نسخ من المصحف الشريف أمام السفارتين المصرية والتركية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن اليوم الثلاثاء، وذلك بعد احتجاجات مماثلة في الدنمارك والسويد خلال الأسابيع الماضية أثارت الغضب والتنديد.
تأتي حادثتا اليوم في كوبنهاغن، اللتان نظمتهما جماعة "دنمركيون وطنيون" اليمينية المتطرفة، عقب إحراق المجموعة نسخا من المصحف الشريف أمس الاثنين والأسبوع الماضي أمام السفارة العراقية. ووقعت حادثتان مماثلتان في السويد الشهر الماضي.
واستدعت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، القائم بأعمال السفارة السويدية للتنديد بحوادث حرق المصحف والإساءة إليه.
ودعت وزارة الخارجية العراقية، أمس الاثنين، سلطات دول الاتحاد الأوروبي إلى "إعادة النظر بسرعة فيما يسمى بحرية التعبير والحق في التظاهر" بعد وقائع حرق المصحف.
واستنكرت تركيا بشدة، أمس الاثنين "الهجوم الحقير" على المصحف ودعت أنقرة الدنمارك إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع "جريمة الكراهية" هذه ضد الإسلام.
ودانت العديد من الدول بشدة تدنيس القرآن الكريم، داعية الدنمارك والسويد إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه الجرائم. كما دانت منظمات دولية بينها منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية والأمم المتحدة هذه الجرائم النكراء.

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المصدر: وكالات
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السويد
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