متطرفون يدنّسون نسخة من المصحف في كوبنهاغن

أشعل خمسة متطرفين النار في نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة المصرية في كوبنهاغن، اليوم الثلاثاء، في ثالث حادثة من نوعها بالدنمارك في أقل من أسبوع، وذلك بعد وقائع حرق المصحف في السويد المجاورة مما أثار الإدانة والتنديد من قبل عدة ومنظمات عدة.

تأتي مظاهرة اليوم الثلاثاء، التي نظمتها جماعة "دنماركيون وطنيون" اليمينية المتطرفة في كوبنهاغن، عقب إحراق الجماعة نسخاً من المصحف أمس الاثنين والأسبوع الماضي أمام السفارة العراقية. وقامت الجماعة بحرق المصحف مرتين في السويد الشهر الماضي.

ودعت وزارة الخارجية العراقية، أمس الاثنين، سلطات دول الاتحاد الأوروبي إلى "إعادة النظر بسرعة فيما يسمى بحرية التعبير والحق في التظاهر" بعد وقائع حرق المصحف.

واستنكرت تركيا بشدة، أمس الاثنين "الهجوم الحقير" على المصحف ودعت أنقرة الدنمارك إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع "جريمة الكراهية" هذه ضد الإسلام.

ودانت العديد من الدول بشدة تدنيس القرآن الكريم، داعية الدنمارك والسويد إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه الجرائم. كما دانت منظمات دولية بينها منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية والأمم المتحدة هذه الجرائم النكراء.