عواصف تضرب شمال إيطاليا وحرائق في صقلية

ضربت عواصف رعدية عنيفة شمال إيطاليا حيث لقيت فتاة حتفها، بينما أدت الحرائق في صقلية إلى إغلاق مطار باليرمو الثلاثاء.

هبت فجر الثلاثاء رياح عاتية وهطلت أمطار غزيرة وزخات من البرد على مدينة ميلانو، العاصمة الاقتصادية للبلاد، فغمرت المياه الشوارع وسقطت الأشجار على الطرق.

وقالت شركة النقل العام إن أضرارًا جسيمة لحقت بشبكة الكهرباء، في حين أشار صحافي إلى انقطاع مؤقت في المياه في المركز التاريخي للمدينة.

في منطقة بريشيا في الشمال، قُتلت فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا عندما سقطت شجرة على خيمتها في مخيم للكشافة، حسبما أفادت وكالات الأنباء.

وقام رجال الإطفاء بإجلاء أعضاء المجموعة الآخرين إلى صالة ألعاب رياضية قريبة.

إلى جانب سوء الأحوال الجوية الذي يضرب شمال البلاد، يتأثر الجنوب بموجة حرّ مع تسجيل 47,6 درجة مئوية الاثنين في كاتانيا بصقلية، وفقًا للحماية المدنية.

وكافح رجال الإطفاء في صقلية خلال الليل عدة حرائق وصل أحدها إلى موقع قريب من مطار باليرمو الذي أغلق عدة ساعات في الصباح. كما تأثرت حركة النقل بالسكك الحديد بهذه الحرائق.