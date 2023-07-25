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موجة حر جديدة تضرب اليونان مع استمرار حرائق الغابات

أشخاص يقفون على شاحنتهم وهم يشاهدون حرائق الغابات بالقرب من قرية فاتي في جزيرة رودس اليونانية
25 يوليو 2023 14:06

تستعد اليونان لموجة قيظ جديدة اعتبارا من الثلاثاء، وسط توقعات ببلوغ درجات الحرارة 44 مئوية، في وقت تواصل حرائق الغابات التهام مساحات من جزيرتي رودوس وكورفو، وأخرى في جزيرة إيفيا، بحسب السلطات.

ويتوقع أن تبلغ الحرارة في أثينا الثلاثاء 41 درجة مئوية، و44 درجة في وسط البلاد، بحسب هيئة الأرصاد الجوية. ويتوقع أن تبقى الحرارة على هذه المستويات حتى الأربعاء بعد نهاية أسبوع شهدت تسجيل درجات من الحرّ الشديد، قبل أن تنخفض الخميس بما قد يصل الى خمس درجات، وفق المصدر نفسه.

وأكد خبراء الأرصاد أن اليونان تشهد إحدى أطول موجات القيظ في الأعوام الأخيرة، وإن بقيت الحرارة دون مستواها القياسي التاريخي (48 درجة).
وسجّلت منطقة غيثيو في شبه جزيرة بيلوبونيز بجنوب اليونان حرارة بلغت 46,4 درجة مئوية الأحد.

الى ذلك، واصل عناصر الإطفاء مكافحة حرائق الغابات المندلعة في رودوس وكورفو وإيفيا التي تؤججها الرياح القوية. وأتت هذه الحرائق على آلاف الهكتارات من المساحات الحرجية، من دون أن تؤدي حتى الآن لسقوط ضحايا.

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وأكدت أجهزة الإطفاء أن 266 عنصرا معززين بطوافتين وطائرتي إطفاء، يحاولون إخماد الحرائق المندلعة منذ ثمانية أيام في جزيرة رودوس حيث اضطرت السلطات للقيام بعملية إجلاء غير مسبوقة لآلاف السياح.

وفي شمال جزيرة كورفو السياحية التي تم إجلاء نحو 2500 شخص منها ليل الأحد الإثنين، يعمل 62 عنصر إطفاء وطوافة وطائرتا إطفاء على مكافحة الحرائق.

وأشارت السلطات الى أن 93 عنصرا وطائرتين يعملون على مكافحة الحرائق قرب مدينة كاريستوس في جنوب إيفيا.
ودعا الدفاع المدني ليل الإثنين الثلاثاء السكان الى إخلاء بلدة على هذه الجزيرة القريبة من أثينا، والتي تعرضت أجزاؤها الشمالية الى أضرار كبيرة قبل عامين جراء الحرائق.

وتثير رقعة رابعة من الحرائق قلق السلطات، وتقع قرب مدينة إيغيو في غرب شبه جزيرة بيلوبونيز.
ورفعت السلطات اليونانية مستوى الانذار في مناطق عدة من البلاد الى "الأحمر" الثلاثاء، ما يعني "خطرا بالغا" من اندلاع حرائق غابات، مع توقعات ببلوغ سرعة الرياح 40 كلم في بحر إيجه.

المصدر: وكالات
الحرارة
حرائق الغابات
اليونان
موجة حر
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