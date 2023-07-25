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إجلاء الآلاف في الفلبين قبل وصول الإعصار "دوكسوري"

إجلاء الآلاف في الفلبين قبل وصول الإعصار "دوكسوري"
25 يوليو 2023 14:12

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية في الفلبين أن إعصاراً قوياً يتّجه الثلاثاء نحو شمال الأرخبيل، ما أدّى إلى إصدار أوامر إخلاء لحماية السكان الذين يعيشون على السواحل.
وأوضحت الوكالة أن الإعصار الذي أطلق عليه اسم دوكسوري وترافقه رياح سرعتها 185 كلم/ساعة يتّجه نحو الطرف الشمالي من جزيرة لوزون الرئيسية.
وأشارت الوكالة في الثالثة بعد الظهر إلى أنه من المتوقّع أن يصل إلى اليابسة أو يمرّ بالقرب من جزر بابويان أو شمال شرق مقاطعة كاجايان الشمالية بحلول بعد ظهر الأربعاء.
ومن المتوقّع أن يكتسح الإعصار بعدها تايوان وجنوب شرق الصين.
ويقطن نحو 20 ألف شخص في ثلاث جزر مسكونة من بين جزر بابويان الخمس.

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وأشار مسؤول محلي لإدارة الكوارث، شارل كاستيليخو إلى أنّ سكان الساحل تلقوا أمراً بمغادرة منازلهم كما طُلب من الصيادين إخراج قواربهم من الماء.

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية من أمواجاً يزيد ارتفاعها عن ثلاثة أمتار قد تضرب السواحل.
بدوره أشار خفر السواحل إلى أنّ قوارب النقل بين الجزر تلقّت أمرًا بالرسو في لوزون والجزر الوسطى بسبب وصول العاصفة، ما تسبب بتأخير انتقال أكثر من 11 ألف شخص.
وخُزّن طعام في المستودعات للحالات الطارئة.
وقالت وكالة الأرصاد الجوية إن أمطاراً غزيرة متوقّع هطولها في المقاطعات الجبلية في الشمال في الأيام المقبلة مع احتمال كبير بحصول فيضانات وانهيارات أرضية.

المصدر: وكالات
الفلبين
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