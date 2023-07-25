الأربعاء 26 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مقتل وإصابة العشرات في حادث مروري بالجزائر

أرشيفية
25 يوليو 2023 11:54

أعلنت مصالح الحماية المدنية بالجزائر، اليوم الثلاثاء، وفاة خمسة أشخاص وإصابة 29 آخرين إثر حادث حافلة لنقل المسافرين ببلدية الخيثر جنوب غربي البلاد.

وقالت الحماية المدنية في بيان صحفي اليوم، إن وحداتها تدخلت لأجل حادث انحراف حافلة نقل مسافرين في قرية مصباح  ببلدية الخيثر ما خلف خمس وفيات و29 مصاباً والعملية متواصلة.

كانت مصالح الحماية المدنية أعلنت قبل أيام وفاة 34 شخصاً وإصابة 12 في حادث حافلة بولاية تمنراست (1900 كم جنوب العاصمة).

أخبار ذات صلة
الجزائر تعلن السيطرة على جميع حرائق الغابات
الإمارات تتضامن مع الجزائر وتعزّي في ضحايا حرائق الغابات

وكشف المكلف بالإعلام والتنسيق المروري على مستوى قيادة الدرك الوطني بالجزائر، الرائد سمير بوشحيط، عن أن مصالح ووحدات الدرك الوطني عبر إقليم الاختصاص سجلت 3591 حادث مرور تسبب في وفاة 1116 شخصاً وجرح 5326  آخرين في  الشهور الخمسة الأولى من 2023.

وأشار إلى ارتفاع حوادث المرور بنسبة 45 % مقارنة بذات الفترة من سنة 2022، لافتا إلى أن "السبب الرئيسي لهذه الحوادث يعود بنسبة 93 % إلى العامل البشري، إضافة إلى عوامل أخرى متعلقة بـ"الطرقات والمحيط والمركبات".

وشددت السلطات الجزائرية في السنوات الأخيرة من إجراءاتها في التعامل مع السائقين، كما تم نصب مئات الكاميرات في الطرق بالعاصمة الجزائرية لمراقبة المخالفات المرورية بهدف التقليل من الحوادث. 

المصدر: وكالات
الجزائر
حادث مروري
آخر الأخبار
سقوط مقاتلة سعودية أثناء مهمة تدريبية في خميس مشيط ومقتل طاقمها
عربي ودولي
سقوط مقاتلة سعودية أثناء مهمة تدريبية في خميس مشيط ومقتل طاقمها
اليوم 20:53
الاتحاد الأوروبي يرسل 500 رجل إطفاء للمساعدة في حرائق اليونان
عربي ودولي
الاتحاد الأوروبي يرسل 500 إطفائي للمساعدة في إطفاء حرائق اليونان
اليوم 20:31
الإعصار دوكسوري يجتاح شمال الفلبين
عربي ودولي
الإعصار دوكسوري يجتاح شمال الفلبين
اليوم 20:15
881 مليون درهم صافي أرباح «الجرافات البحرية» في النصف الأول
الاقتصادي
881 مليون درهم صافي أرباح «الجرافات البحرية» في النصف الأول
اليوم 20:11
«إيمج نيشن» تطرح تريلر «حوجن»
دنيا
«إيمج نيشن» تطرح تريلر «حوجن»
اليوم 19:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©