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أميركيون يصابون بحروق خطيرة جراء موجة حر تجتاح أريزونا

أميركيون يصابون بحروق خطيرة جراء موجة حر تجتاح أريزونا
25 يوليو 2023 09:38

قال مركز أميركي للحروق، الاثنين، إن حرارة الجو مرتفعة للغاية في مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأميركية، لدرجة أن الأشخاص يتعرضون للحروق بمجرد سقوطهم على الأرض. ومن المحتمل أن تكون بعض الحروق مهددة للحياة، حسبما قال أحد الأطباء لشبكة (سي إن إن) الأميركية.

وذكرت الشبكة أن غرف الطوارئ في مقاطعة ماريكوبا كانت ترى مرضى مصابين بحروق جراء السقوط على الأرض، وبعضهم مصاب بجروح تهدد الحياة.

وقال الدكتور كيفن فوستر، مدير خدمات الحروق في مركز أريزونا للحروق في فاليوايز هيلث، لشبكة (سي إن إن): "الصيف هو موسمنا المزدحم، لذلك نتوقع أن يحدث هذا النوع من الأشياء. لكن هذا أمر غير معتاد حقاً. عدد المرضى الذين نراهم وشدة الإصابات أو حدة الإصابات أعلى بكثير".

وأضاف: "الأرقام أعلى وخطورة الإصابات أعلى، وليس لدينا تفسير جيد لذلك".

وأضاف أن مركز الحروق الذي يضم 45 سريراً كان ممتلئاً، حيث احترق حوالي 15 من المرضى جراء السقوط على الأرض.

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وقال فوستر في بيان سابق: "يمكن أن تصل درجات حرارة السطح الخارجي إلى 180 درجة فهرنهايت، ويمكن أن تحدث حروق جلدية عميقة مع اتصال قصير فقط".

وتابع: "غالباً ما يحدث هذا التعرض للحرارة في المرضى الذين يعانون من إعاقات تمنعهم من رفع أنفسهم بسرعة من هذا الاتصال، مما يؤدي إلى إصابة خطيرة".

وفي تقرير حديث ، قال مركز الحروق إنه استقبل 85 شخصاً مصابين بحروق مرتبطة بالحرارة في يونيو ويوليو وأغسطس 2022 ، وتوفي سبعة منهم.

ووجد المركز أن "الحروق غطت من 5% إلى 23% من أجساد الأفراد. وعلى الرغم من أن معظم المرضى لم يصابوا بحروق كبيرة ، فأن العديد منهم كانوا يعانون من أمراض خطيرة".

المصدر: وكالات
أريزونا
الولايات المتحدة الأميركية
موجة حر
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