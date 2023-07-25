حصيلة جديدة لضحايا فيضانات كندا

أعلن رئيس وزراء مقاطعة نوفا سكوشيا الكندية وفاة اثنين من بين أربعة أشخاص كانوا في عداد المفقودين بعد أن ضربت الفيضانات المقاطعة الواقعة على المحيط الأطلسي مطلع الأسبوع الجاري.

وأكدت الشرطة في وقت سابق وفاة رجل في الثانية والخمسين من عمره، كان يعتقد بأنه مفقود بعد أن غمرت المياه سيارته، وقالت إنها عثرت على جثة أخرى من المرجح بنسبة كبيرة أن تكون لواحد من المفقودين الأربعة الذين اختفوا مع ارتفاع مناسيب المياه.

وأكد هيوستن في بيان أن الجثة الثانية هي لأحد الأربعة الذين فقدوا في هاليفاكس، كبرى مدن المقاطعة. وأضاف "أقدم أحر التعازي إلى أسر وأصدقاء الضحيتين اللذَيْن توفيا في أعقاب الفيضان."

وتسببت العاصفة، التي بدأت يوم الجمعة، في هطول أمطار تجاوز منسوبها 25 سنتيمترا في بعض الأماكن خلال 24 ساعة، وهو ما يعادل عادة كميات هطول الأمطار في ثلاثة أشهر.

وغمرت الفيضانات الطرق والمباني وألحقت أضرارا بالجسور وبخط للسكك الحديدية يربط مناطق البلاد بهاليفاكس، رابع أكبر الموانئ الكندية.

وأكدت لين فارجوسن مديرة الاتصالات في إدارة الميناء أن الخدمات البحرية لم تتأثر بعد بإغلاق خط السكة الحديدية.