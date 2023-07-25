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زلزال قوته 6 درجات يهز قبالة ساحل بإندونيسيا

زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب شمال شرق طوكيو
25 يوليو 2023 07:19

أفادت وكالة الجيوفيزياء أن زلزالا قوته ست درجات هز منطقة نوسا تينجارا الشرقية في إندونيسيا اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنه لا يوجد احتمال لحدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).
وقالت الوكالة إن مركز الزلزال يقع في البحر على عمق 75 كيلومترا.
وأضافت الوكالة أن الشعور بالزلزال كان ضعيفا في بعض مناطق نوسا تينجارا الشرقية، ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع أضرار.
وتقع إندونيسيا على جانبي ما تسمى "حلقة النار في المحيط الهادي"، وهي منطقة تشهد نشاطا زلزاليا كبيرا، حيث تلتقي الصفائح التكتونية، مما يؤدي إلى وقوع عدد كبير من الزلازل وثورة البراكين.

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المصدر: وكالات
زلزال
هزة أرضية
إندونيسيا
تسونامي
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