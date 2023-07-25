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كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين باتجاه البحر

أرشيفية
25 يوليو 2023 07:17

أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين باتجاه البحر الشرقي، الذي يعرف ببحر اليابان أيضا، حسبما قال الجيش الكوري الجنوبي اليوم الثلاثاء. ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن هيئة الأركان العامة في سول قولها: "اكتشف جيشنا صاروخين باليستيين أطلقتهما كوريا الشمالية من مناطق بالقرب من بيونج يانج في البحر الشرقي الساعة 1155 مساء (1455 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين وفي منتصف ليل الثلاثاء".

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ووفقا لهيئة الأركان، حلق الصاروخان حوالي 400 كيلومتر قبل أن يسقطا في البحر. ولا يزال الجيش الكوري الجنوبي يحقق في النوع الدقيق للصاروخين، حسبما ذكرت يونهاب.

المصدر: وكالات
سول
صاروخ باليستي
كوريا الشمالية
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