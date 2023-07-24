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قرية إندونيسية تغرق تحت البحر

قرية إندونيسية تغرق تحت البحر
25 يوليو 2023 01:08

تمبولسلوكو (أ ف ب) 

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قرية إندونيسية تغرق تحت البحر

توارت حقول الأرز الخصبة في منطقة تمبولسلوكو الإندونيسية تحت مياه البحر التي اجتاحتها، في مثال على تبعات تغير المناخ في المجتمعات الساحلية.
ولا يزال حوالي 200 شخص يعيشون في هذه المنطقة، رغم تغير حياتهم كلياً بسبب ارتفاع مستوى البحر وتآكل السواحل والاستخراج المفرط للمياه الجوفية، وإزالة أشجار المانغروف، ما تسبب في حالة التسيّل. ويتأمل سولكان (49 عاماً)، وهو مدرّس إندونيسي، صوراً قديمة لطريق اختفى الآن تحت المياه العكرة.. ويقول: «لم يتبق إلا الذكريات».. فيما يؤكّد ديني نوغروهو سوجيانتو، الأستاذ في جامعة ديبونيغورو، أن المياه غطت مسافة خمسة كيلومترات في الداخل حول تمبولسلوكو ومنطقة ديماك المحيطة.

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