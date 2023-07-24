أميركا تدلي بتصريح بشأن الهجمات داخل روسيا

أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، أنها لا تدعم الهجمات التي تشنها أوكرانيا داخل أراضي روسيا.

وردا على سؤال حول هجوم بطائرتين مسيرتين من أوكرانيا ألحق أضرارا بمبان في العاصمة الروسية موسكو، قالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين، في مؤتمر صحفي «بصفة عامة، لا ندعم الهجمات داخل روسيا».

وتحدثت روسيا عن اتخاذ إجراءات انتقامية قاسية ضد أوكرانيا بعد الضربتين اللتين نفذتهما بالطائرتين المسيرتين.

وألحقت إحدى الطائرتين أضرارا بالقرب من مبنى في موسكو يقدم فيه الجيش الروسي إفادات عن «العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا.

ووصفت وزارة الدفاع الروسية الهجوم بأنه عمل إرهابي وقح.

قالت الوزارة إن سربا من 17 طائرة مسيرة شن هجمات ليلا على شبه جزيرة القرم. وأضافت الوزارة أنها استخدمت معدات مضادة للطائرات المسيرة ودفاعات جوية لإسقاط السرب المهاجم.