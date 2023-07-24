إجلاء عشرات الآلاف من جزيرتين يونانيتين جراء حرائق غابات

يواصل عناصر الإطفاء، اليوم الاثنين، مكافحة حرائق الغابات الناجمة عن موجة الحر في اليونان بعد إجلاء غير مسبوق لآلاف السياح من جزيرتي «رودوس» و«كورفو».

وقال يانيس ارتوبيوس الناطق باسم فرق الإطفاء إن حرائق الغابات أدت إلى «إجلاء 2466 شخصا على نحو وقائي» ليل الأحد الاثنين مؤكدا عدم وقوع أضرار حتى الآن في المنازل أو الفنادق.

وأدى حريق كبير في جزيرة «رودوس» السياحية في جنوب شرق بحر إيجه السبت إلى إجلاء أكثر من 32 ألف سائح خلال «أكبر عملية» من نوعها «تشهدها اليونان على الإطلاق» وسط موجة حر ممتدة، بحسب ما أعلنت السلطات.

وأعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الاثنين أمام البرلمان «نحن في حالة حرب على الحرائق... ما زالت أمامنا ثلاثة أيام صعبة» بسبب درجات الحرارة المرتفعة.

وأعلنت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الاثنين، أن موجة الحر ستشتد الثلاثاء وخصوصا الأربعاء حيث يتوقع أن تصل الحرارة إلى 44 درجة مئوية.

وأضافت أنه بعد ظهر الأربعاء «من المتوقع أن تضرب عواصف وسط البلاد وغربها قبل أن تنخفض الحرارة بمعدل 6 إلى 8 درجات مئوية».

كانت سحب سوداء تغطي سماء جزيرة «رودوس»، اليوم الاثنين، فيما تنتشر أشجار محترقة على التلال.

تُعد جزيرة رودوس، التي تضم أكثر من 100 ألف نسمة، إحدى أكثر الوجهات السياحية شعبية في اليونان، حيث يقصدها سياح من بريطانيا وألمانيا وفرنسا خصوصا.