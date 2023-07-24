الجزائر: عشرات القتلى والجرحى بحرائق الغابات

عواصم (الاتحاد، وكالات)

شهدت عدة مناطق في أنحاء العالم ظروفاً مناخية قاسية من اندلاع حرائق كبيرة وسيول جارفة، تسببت بمقتل وإصابة العشرات في الجزائر وسيولاً في كندا، وإجلاء آلاف السياح في اليونان والولايات المتحدة، فيما يستمر ارتفاع عدد الوفيات بسبب الموجة الحارة.

ولقي 25 شخصا حتفهم وأصيب 26 آخرون بجروح في ولايتي بجاية والبويرة شرقي الجزائر بسبب حرائق الغابات التي اندلعت بعدة مناطق في البلاد وفق ما أعلنته السلطات أمس.

وذكرت وزارة الداخلية الجزائرية أن 97 حريقاً نشب منذ ليل أمس الأول، في الغابات والأدغال والمحاصيل الزراعية في 16 ولاية بالجزائر.

وأضاف أن الحرائق خلفت 25 قتيلا و26 مصابا بمنطقتي القصر بولاية «بجاية» والأخضرية بولاية «البويرة» وأنه جرى إجلاء 1500 شخص من المنطقتين.

وأفاد البيان بأنه جرى الدفع بـ 7500 عنصر من قوات الدفاع المدني و350 شاحنة بالإضافة إلى طائرات الإطفاء التابعة للجيش مما سمح بالسيطرة على أغلب الحرائق.

وفي تونس المجاورة، وصلت الحرارة أمس، إلى 50 درجة في شمال البلاد، بزيادة تراوح بين 6 و10 درجات عن المعدل الموسمي، ما تسبب بانقطاع الكهرباء ودفع عائلات للنوم على الشواطئ.

وفي الولايات المتحدة، حذّرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في بيان، أمس، من أن الظروف المناخية الحارة والخطيرة، التي عانت منها أجزاء من الغرب، وتكساس، وفلوريدا طيلة أسابيع، ستمتد عبر الثلثين الشرقيين للولايات المتحدة هذا الأسبوع، بدءاً من الولايات والسهول الشمالية الوسطى.

وتلقى قرابة 78 مليون شخص تحذيرات من ارتفاع الحرارة في الولايات المتحدة، حيث أبلغ مسؤولو الصحة عن ارتفاع في طلبات الاستدعاء وزيارات قسم الطوارئ بسبب الظروف المناخية القاسية.

وسجلت إدارة الصحة العامة في مقاطعة ماريكوبا بولاية أريزونا هذا الأسبوع 18 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة لعام 2023، وتحقق في 69 حالة أخرى، وأخبر مسؤولون أن موجة الحرارة الحالية لا تزال تتصاعد.

وفي اليونان، استمرت حرائق الغابات أمس، مما أجبر السلطات على إجلاء الناس من شاطئ في جزيرة كورفو، بينما احتشد السياح في مطار في رودس بعد فرار الآلاف من الفنادق والمنتجعات في مطلع الأسبوع.

وأجبرت الحرائق المشتعلة منذ، الأربعاء، في رودس، السلطات على إجلاء 19 ألف شخص في مطلع الأسبوع حيث وصلت النيران المستعرة إلى منتجعات ساحلية على الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة.

وقال نائب رئيس بلدية رودس، كونستانتينوس تاراسلياس، «نحن في اليوم السابع من الحريق ولم يتم السيطرة عليه».

وتجاوزت درجات الحرارة خلال الأسبوع الماضي 40 درجة مئوية في أجزاء كثيرة من البلاد ومن المتوقع أن تستمر في الأيام المقبلة.

وفي إيطاليا، يكافح رجال الإطفاء حرائق ضارية في منطقة كالابريا جنوب البلاد، وتعاني جزيرة صقلية من انقطاع الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة مجدداً خلال موجة حارة تثير فوضى في أنحاء أوروبا.

وقالت وكالة الحماية المدنية في صقلية، إن درجة الحرارة في بعض مناطق شرق الجزيرة ارتفعت إلى 47 درجة مئوية، أي قرب أعلى مستوى قياسي أوروبي بلغ 48.8 درجة مئوية قبل عامين.

وفي كندا، قال مسؤولون، إن إقليم نوفا سكوشا، المطل على المحيط الأطلسي تعرض لأشد موجة أمطار منذ أكثر من 50 عاماً، أحدثت سيولاً تسببت في أضرار «لا يمكن تصورها»، فضلاً عن فقد 4 أشخاص بينهم طفلان.

وتسببت العاصفة التي بدأت، الجمعة، في هطول أمطار بمعدل تجاوز 25 سنتيمتراً على بعض الأنحاء في غضون 24 ساعة فحسب، وهي نفس الكمية التي تهطل عادة في غضون ثلاثة أشهر. وجرفت السيول الطرق وأضعفت الجسور وأغرقت المباني.