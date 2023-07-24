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البديوي: دول الخليج العربية من أوائل المستجيبين لتحقيق الأمن الغذائي

جاسم محمد البديوي (أرشيفية)
25 يوليو 2023 01:08

الرياض (الاتحاد)

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​أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس من أوائل الدول التي استجابت للنداءات الإنسانية الدولية لتحقيق الأمن الغذائي، وذلك من خلال الدعم المباشر أو من خلال المنظمات والوكالات الدولية مثل برنامج الغذاء العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأن دول المجلس قد أسهمت بمئات الملايين في مجموعة متنوعة من المشاريع والمساعدات الإنسانية في أفريقيا وآسيا لمواجهة الفقر ونقص الغذاء.
وذكر البديوي في كلمة أمس، أمام القمة السنوية الرابعة لمجلس الشراكات الأوروبي حول أفريقيا والشرق الأوسط التي تقام في روما، أن القضايا ذات الصلة بالأمن الغذائي تمثل أولوية قصوى لدول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن الأمن الغذائي كان من البنود الرئيسية التي تضمنها إعلان الرياض، الذي صدر على هامش اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 40.

جاسم محمد البديوي
مجلس التعاون الخليجي
الأمن الغذائي
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