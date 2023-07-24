المبعوث الفرنسي يصل إلى لبنان لاستكمال مهمته

بيروت (الاتحاد)

يصل الوزير الفرنسي السابق والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية الفرنسية جان إيف لودريان إلى لبنان، اليوم، في زيارة تستمر يومين، وتمثل جزءاً من مهمته الهادفة لإيجاد حل توافقي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية.

وأعلنت السفارة الفرنسية في لبنان، أمس، نقلاً عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أن لو دريان سيجري زيارة ثانية إلى لبنان في الفترة الممتدة من 25 إلى 27 يوليو، مضيفة أن رحلته الأولى من 21 إلى 24 يونيو مكنته من لقاء ممثلين عن جميع الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب اللبناني، كما التقى بمسؤولين سياسيين ودينيين وعسكريين.

وأشارت إلى أن «هذه الرحلة الثانية له إلى لبنان هي جزء من مهمته للمساعي الحميدة التي يقوم بها، بهدف أن يهيئ جميع أصحاب المصلحة المعنيين الظروف المواتية لإيجاد حل توافقي لانتخاب رئيس الجمهورية الذي هو خطوة أساسية لإعادة سير المؤسسات السياسية التي يحتاج إليها لبنان بشكل عاجل للشروع في طريق الانتعاش».

وعين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في يونيو الماضي، الوزير السابق جان إيف لودريان، ممثلاً شخصياً له من أجل التباحث مع كل من يستطيع، في لبنان والخارج، للمساهمة في الخروج من الأزمة التي يعانيها لبنان.

ومن المقرر أن يقدّم لودريان مقترحات في هذا الشأن إلى وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية ورئيس الجمهورية الفرنسية. ويعاني لبنان أزمات سياسية واقتصادية، حيث تعثر انتخاب رئيس جديد للجمهورية منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون في 31 أكتوبر الماضي. ودخل لبنان مرحلة الشغور الرئاسي منذ ذلك الحين.