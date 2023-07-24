بوتين:  قادرون على تعويض صادرات الحبوب الأوكرانية لأفريقيا

عواصم (الاتحاد)

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، أنّ موسكو ستعوّض الحبوب الأوكرانيّة المورّدة إلى أفريقيا، في أعقاب إعلان الكرملين انتهاء العمل باتفاقية لتصدير هذه الحبوب، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش روسيا إلى العودة لاتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، تماشياً مع اقتراح قدمه إلى الرئيس بوتين في وقت سابق من الشهر الجاري.

وفي مقال نشره موقع الكرملين الإلكتروني بعنوان: «روسيا وأفريقيا: توحيد الجهود من أجل السلام والتقدم ومستقبل مزدهر»، كتب بوتين: «أريد أن أطمئن أن بلدنا قادر على تعويض الحبوب الأوكرانية على أساس تجاري أو مجاني، خصوصاً أننا نتوقع مجدداً محصولاً قياسياً هذا العام».

ومن المقرر أن تُفتتح القمة الروسية الأفريقية الخميس في مدينة سانت بطرسبرج الروسية. وأضاف بوتين: «رغم العقوبات، ستواصل روسيا جهودها الحثيثة لضمان توزيع الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة وغيرها من السلع إلى أفريقيا، وسيتم توسيع شبكة السفارات الروسية والبعثات التجارية في أفريقيا».

وأعربت روسيا، يوم الجمعة الماضي، عن تفهّمها «قلق» الدول الأفريقية في أعقاب إعلان موسكو انتهاء العمل بالاتفاقية، متعهدة مواصلة تصدير هذه المواد الأساسية إلى الدول التي تحتاج إليها.

من جهته، قال جوتيريش في قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية المنعقدة في روما، أمس: «عندما ترتفع أسعار المواد الغذائية، يدفع الجميع الثمن».

وكان جوتيريش قد بعث برسالة إلى بوتين في 11 يوليو في محاولة أخيرة لإنقاذ الاتفاق. واقترح جوتيريش على روسيا تمديد الاتفاق مع السماح لأربع سفن بالإبحار إلى أوكرانيا وأربع سفن بالمغادرة منها يومياً، مقابل ربط أحد أفرع البنك الزراعي الروسي بنظام «سويفت» للمدفوعات المصرفية الدولية.

وكان أحد المطالب الرئيسة لموسكو هو إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت.

وقال جوتيريش «أدعو الاتحاد الروسي إلى العودة لتنفيذ مبادرة البحر الأسود تماشياً مع أحدث مقترح تقدمت به، وأناشد المجتمع الدولي الوقوف صفاً واحداً من أجل التوصل لحلول فعالة في هذا الجهد الأساسي».

إلى ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، إن تمديد الحظر المفروض على صادرات الحبوب الأوكرانية براً إلى الاتحاد الأوروبي في سبتمبر «غير مقبول».

وقال زيلينسكي على «تيليجرام»: «موقفنا واضح، فمنع الصادرات براً بعد 15 سبتمبر، مع انتهاء القيود ذات الصلة، غير مقبول بأي شكل». وتريد خمس دول في وسط أوروبا تمديد الحظر المفروض من الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام على الأقل. ومن المقرر أن ينتهي الحظر في 15 سبتمبر.