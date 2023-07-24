مقتل 8 بانفجار شاحنة وقود في نيجيريا

أبوجا (وكالات)

قالت الشرطة في نيجيريا أمس، إن 8 على الأقل قتلوا بسبب انفجار شاحنة وقود في جنوب غرب نيجيريا أثناء محاولة السكان سحب بنزين منها. وأضافت الشرطة أن الشاحنة تعرضت لحادث ليل أمس الأول، في أحد أحياء ولاية أوندو مما تسبب في انقلابها على جانبها بعد أن حادت عن الطريق.

وقال المتحدث باسم شرطة ولاية أوندو «بعض الناس ذهبوا إلى هناك للحصول على الوقود وأثناء ذلك انفجرت الشاحنة».

وزادت أسعار البنزين لأكثر من ثلاثة أمثالها منذ رفع الدعم الذي ظل قائماً لعقود في مايو مما أثر سلباً على قائدي المركبات والأسر والشركات الصغيرة التي تستخدم مولدات كهربائية تعمل بالبنزين.

إلى ذلك، نزح 80 ألف شخص على الأقل في الأشهر الثلاثة الأخيرة من وسط نيجريا حيث تُسجّل أعمال عنف دموية استدعت إرسال الجيش تعزيزات للمنطقة، وفق ما أفاد مسؤول محلي. منذ مايو تشهد ولاية بلاتو أعمال عنف بين مزارعين ورعاة، وقد أوقعت الهجمات أكثر من 300 قتيل حسب السلطات المحلية.

وتشهد المجتمعات الريفية عنفاً وجرائم واسعة النطاق في شمال غرب نيجيريا ووسطها على خلفية استغلال الأراضي والموارد المائية.

وقال المسؤول المحلي ماركوس أرتوس: «هناك نحو 80 ألف نازح في 11 مخيماً في مانغو حيث تتمحور أعمال العنف في ولاية بلاتو».

وأوضح أن مدرسة ابتدائية تم تحويلها إلى مخيم نازحين يؤوي نحو 18 ألفاً من هؤلاء.