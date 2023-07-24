15 قتيلاً بجنوح قارب مهاجرين قبالة السنغال

عُثر على 15 جثة على الأقل، اليوم الاثنين، قبالة سواحل العاصمة السنغالية داكار، في مأساة جديدة بسبب الهجرة غير النظامية بين غرب أفريقيا وجزر الكناري الإسبانية.

وقال سامبا كانجي نائب رئيس بلدية دكار «إنهم مهاجرون».

وأفاد تقرير صحفي بأن عناصر من الدرك والإطفاء واصلوا عمليات الإنقاذ بحثاً عن جثث أخرى على الشاطئ.

وقال كانجي «أجبرت البحرية القارب على الرسو وفر أشخاص كانوا على متنه. قفز البعض، لكنهم لا يجيدون السباحة».

وقال مارتيال نديوني قائد فرقة الإطفاء في داكار للصحافة «أحصينا في الإجمال 17 ضحية، 15 جثة وناجيين اثنين»، من دون أن يذكر تفاصيل عن مكان انطلاق القارب أو عدد الأشخاص الذين يتم البحث عنهم أو ملابسات الحادث.

وأضاف «حوالى الساعة 03,30 هذا الصباح، تم تنبيهنا إلى انقلاب زورق قبالة واكام. على الفور، أرسلنا فريقين من الغواصين وأربع سيارات إسعاف إلى الموقع وبدأنا عملياتنا».

وقال الرئيس السنغالي ماكي سال، في تغريدة على «تويتر»: «أعبر عن حزني العميق لوفاة خمسة عشر سنغالياً في غرق مركب قبالة سواحل داكار».

لم يُعرف بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب.

وتابع بعض المارة سير العمليات على الشاطئ. وقال أمندي مصطفى سين (23 عاماً) «من المؤلم أن نرى كل تلك الوفيات».

وأضاف «كنت مستعداً لركوب قارب لكنني قررت حالياً الهجرة بالوسائل القانونية عندما تتاح لي الفرصة. لم أعد أرغب في ركوب قارب للمغادرة. الأمر لا يستحق».

يشهد طريق الهجرة إلى جزر الكناري الإسبانية، بوابة للدخول إلى أوروبا في المحيط الأطلسي، حركة متزايدة بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة من سواحل شمال غرب أفريقيا.

وسُجّلت كوارث عدة في الأسبوعين الماضيين.

وقبل أيام، انقلب قارب آخر في مدينة سان لوي في شمال السنغال ما أسفر عن مقتل 14 شخصاً على الأقل.