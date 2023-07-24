كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين

أعلنت اليابان وكوريا الجنوبية أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخين باليستيين، مساء اليوم الاثنين.

وقال جيش كوريا الجنوبية إن الجارة الشمالية أطلقت الصاروخين في البحر قبالة ساحلها الشرقي.

كما أفادت وزارة الدفاع اليابانية بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا قد يكون باليستيا.

ونقلت وسائل إعلام يابانية عن مصدر في الحكومة قوله إن عدة صواريخ ربما أُطلقت.

واتخذت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خطوات لتعزيز الاستعداد العسكري في مواجهة برنامج الأسلحة الكوري الشمالي.

وسبق أن هددت كوريا الشمالية باستخدام الأسلحة النووية.

وقالت البحرية في كوريا الجنوبية إن غواصة أميركية تعمل بالطاقة النووية دخلت قاعدة بحرية في جزيرة "جيجو" بالبلاد في وقت سابق، من اليوم الاثنين، لتفريع إمدادات عسكرية بينما كانت في مهمة عملياتية.

وأطلقت كوريا الشمالية في مطلع الأسبوع وابلا من صواريخ كروز في البحر قبالة ساحلها الغربي.