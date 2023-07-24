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موجة حر شديد تضرب إيطاليا

سائحة تحتمي من الحر أمام المدرج الروماني القديم في العاصمة الإيطالية روما
24 يوليو 2023 20:57

تعاني إيطاليا، منذ أسابيع، من موجة شديدة الحرارة لا تزال تضرب العديد من مناطق البلاد.
في الأسبوع الماضي، تسببت منطقة ضغط جوي مرتفع في زيادة درجات الحرارة في العديد من المناطق، واستمرت، اليوم الاثنين، درجات الحرارة المرتفعة.
وكانت منطقة وسط وجنوب إيطاليا هي الأكثر تضررا من الموجة الحارة بينما سجلت درجات الحرارة أقل في الشمال، وتعرضت هذه المنطقة لعواصف قوية خلال الأيام القليلة الماضية. وفي العاصمة روما، بلغت درجات الحرارة 39 درجة مئوية اليوم الاثنين. فيما سجلت 36 درجة في فلورنسا وبولونيا.
وكانت درجات الحرارة أعلى في مناطق بوليا وكالابريا، وكذلك جزيرتي سردينيا وصقلية في جنوب إيطاليا.
ووفقا لخدمة الأرصاد التابعة للقوات الجوية، تم تسجيل درجات حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية في منتصف النهار، وكانت منطقة جنوب سردينيا وشرق صقلية هي الأكثر حرارة.
ومن المتوقع أن تظل درجات الحرارة مرتفعة غدا الثلاثاء وأن تنخفض في منتصف الأسبوع. 

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