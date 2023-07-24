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تونس تشهد حرائق غابات وموجة حر غير مسبوقة

رجال إطفاء يكافحون حرائق غابات في تونس
24 يوليو 2023 19:26

تشهد تونس، على غرار العديد من الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، حرائق غابات وموجة حر شديدة غير مسبوقة حيث ناهزت درجات الحرارة 50 درجة مئوية.
وفاقت درجات الحرارة في شتى أنحاء البلاد 40 درجة، بينما وصلت إلى مستوى 45 درجة فما فوق، في 19 ولاية من بين 24 ولاية، وفق بيانات معهد الرصد الجوي.
تشهد البلاد موجة حر مستمرة منذ بداية يوليو الجاري وهي الأكثر حدة منذ أعوام.
بلغت الحرارة في العاصمة تونس، وبنزرت شمال البلاد، اليوم الاثنين، 48 درجة في أقصاها وهو رقم قياسي لم تعرفه المدينتان منذ بدء توثيق أرقام معهد الرصد الجوي.
وقال مصدر من المعهد إن درجات الحرارة قد تزيد حدة قبل أن تشهد انخفاضا ملحوظا يوم الاربعاء.

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  • سكان يكافحون حرائق غابات في تونس
    سكان يكافحون حرائق غابات في تونس

وقالت مسؤولة في وزارة الصحة إن الطب الاستعجالي (قسم الاستقبال والطوارئ) استقبل، على مدار الأيام الأخيرة، إصابات عدة بضربة شمس.
ووثقت عدادات السيارات على الطرقات أرقاما أعلى من 50 درجة. وقالت "شركة المترو" في العاصمة إن ارتفاع درجات الحرارة تسبب في أعطاب فنية لعربات عدة وتعطيل أنظمة التكييف بها، ما أدى إلى اضطراب في الرحلات.
في المناطق الغربية، لا تزال فرق الإطفاء تكافح منذ نحو أسبوع لإخماد حرائق في غابات ملولة. وقالت السلطات المحلية اليوم إنها أجلت جميع السكان في المنطقة. ولمجابهة الطلب المتزايد على الكهرباء، قالت شركة الكهرباء والغاز المملوكة للدولة، إنها مضطرة للقطع الدوري للكهرباء لاحتواء الضغط على الشبكة وتفادي انهيارها.
وأعلنت وزارة الزراعة أيضا عن اتباع نظام الحصص في توزيع المياه بهدف ترشيد الموارد المائية الشحيحة.

المصدر: د ب أ
تونس
حرائق الغابات
حرائق غابات
موجة حر
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