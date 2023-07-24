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العراق يدين تكرار تدنيس المصحف في الدنمارك

مظاهرات في بغداد احتجاجا على تدنيس المصحف
24 يوليو 2023 18:37

دان العراق بشدة مجددا تكرار حرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى سفارة العراق في العاصمة الدنمارك كوبنهاغن اليوم الاثنين.
وشدد بيان لوزارة الخارجية العراقية على أن "هذه الأفعال الممنهجة تتيح لعدوى التطرف والكراهية أن تضع المجتمعات أمامَ تهديد حقيقي للتعايش السلمي".
وطالبت الوزارة "سلطات الدول في الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر سريعا بما يسمى بحرية التعبير وحق التظاهر، وأن يكون هناك موقف جماعي واضح لمنع هذه الإساءات".
وسمحت السلطات الدنماركية، اليوم الاثنين، لشخصين من جماعة يمينية متطرفة بتدنيس نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة العراقية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.
وأكد بيان وزارة الخارجية العراقية أن السكوت وعدم اتخاذ "إجراءات واضحة، تمنع مرتكبي هذه الأفعال وتعرضهم للمساءلة القانونية، مهد للتغول في هذا السلوك الخطر".
وجددت الوزارة "موقفَ حكومة العراق الداعي إلى أن تكون القرارات والصكوك الدولية في تجريم هذه الأفعال، ناظرة إلى احترام الرموز الدينية والكتب المقدسة بنحو متساو وشفاف، دون التمييز على أساس الدين والعرق".
تأتي حادثة تدنيس القرآن الكريم اليوم أمام سفارة العراق وحرق علمه بعد عمل مماثل الجمعة في الدنمارك وبعد تكرارها مرتين في العاصمة السويديو ستوكهولم.
وردا على حادثتي السويد، أمر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الخميس الماضي، بسحب القائم بالأعمال العراقي في ستوكهولم وطرد السفيرة السويدية لدى العراق.
وتظاهر آلاف العراقيين في العاصمة بغداد يوم السبت احتجاجاً على حرق وتدنيس مصاحف في السويد والدنمارك.
وأثار تدنيس القرآن الكريم إدانات واستنكاراً من دول عربية وإسلامية عدة. كما نددت به منظمات دولية، على رأسها الأمم المتحدة.

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المصدر: وكالات
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تدنيس المصحف
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