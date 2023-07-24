مقتل 15 شخصاً بحرائق غابات في الجزائر

قالت وزارة الداخلية الجزائرية، اليوم الاثنين، إن 15 شخصا قتلوا بسبب حرائق الغابات في ولايتي بجاية والبويرة الجبليتين، في وقت تجتاح فيه موجة من الطقس الحار مناطق شمال أفريقيا وجنوب أوروبا.

وذكرت الوزارة أن 7500 من فرق الإطفاء يشاركون في جهود إخماد الحرائق.

كما تتواصل عمليات إخماد الحرائق في ولايات بومرداس والبويرة وتيزي وزو وبجاية وجيجل وسكيكدة. وأجلي 1500 شخص.

وأضافت الوزارة أن العمليات جارية لإخماد الحرائق.

وتجتاح موجة من الطقس الحار دول شمال أفريقيا مع وصول درجات الحرارة إلى 49 درجة مئوية في بعض المدن في تونس على سبيل المثال.