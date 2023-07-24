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انتحاري يقتل 13 جندياً بتفجير إرهابي في مقديشو

دمار وقتلى جراء انفجار سيارة مفخخة في مقديشو (أرشيفية)
24 يوليو 2023 17:10

قتل انتحاري 13 جندياً على الأقل وأصاب ما لا يقل عن 20 آخرين بهجوم إرهابي داخل أكاديمية عسكرية في العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم الاثنين، وفقاً لما قاله شاهد عيان.
وأعلنت حركة الشباب الصومالية الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم.
في العام الماضي، أجبرت حملة عسكرية شنتها قوات حكومية وجماعات مسلحة متحالفة معها الحركة المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة المتشدد إلى التراجع عن مساحات كبيرة من الأراضي في جنوب الصومال.
في أواخر مايو الماضي، قتلت الحركة المتشددة 54 أوغندياً من قوات حفظ السلام في قاعدة إلى الجنوب من مقديشو.
واستهدف تفجير اليوم الاثنين أكاديمية «جالي سياد» العسكرية. وقال جندي في مستشفى مقديشو العسكري، إنه أحصى جثث 13 جندياً، إضافة إلى أكثر من 20 مصاباً في الهجوم.

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المصدر: رويترز
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تفجير انتحاري
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