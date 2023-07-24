الدنمارك تسمح لمتطرفين بتدنيس المصحف مرة أخرى

سمحت السلطات في الدنمارك لمتطرفين بحرق نسخة من المصحف أمام السفارة العراقية في العاصمة كوبنهاغن اليوم الاثنين.

وشهدت العراق احتجاجات بعدما سمحت السلطات في الدنمارك والسويد بحرق نسخ من المصحف بذريعة حماية الحق في حرية التعبير. وأضرم محتجون في العراق النار في سفارة السويد في بغداد يوم الخميس.

وينتمي الشخصان لجماعة متطرفة تطلق على نفسها اسم "الوطنيون الدنمركيون" كانت قد قامت بحادثة مماثلة الأسبوع الماضي بثتها مباشرة على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتظاهر آلاف العراقيين في بغداد يوم السبت احتجاجا على حرق وتدنيس مصاحف في السويد والدنمرك.

ودنس شخص، اليوم الاثنين، المصحف أمام السفارة في كوبنهاغن وأشعل فيه النار واضعا علم العراق بجواره على الأرض.

وأثار تدنيس القرآن الكريم إدانات واستنكارا من دول عربية وإسلامية عدة. كما نددت به منظمات دولية على رأسها الأمم المتحدة.