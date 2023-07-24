اليونان تواصل مكافحة حرائق الغابات لليوم الثامن على التوالي

يواصل رجال الإطفاء في اليونان اليوم الاثنين جهودهم لإخماد حرائق الغابات لليوم الثامن على التوالي.

وقد اندلعت حرائق كبيرة في جزيرتي رودس وكورفو وفي عدة مناطق باليونان، تعاني من موجة جفاف مطولة.

وفي جزيرة كورفو، بدأت عملية إخلاء منتجع نيساكي لقضاء العطلات مساء أمس الأحد.

وذكر التلفزيون الحكومي أن أفراد خفر السواحل قاموا بنقل نحو ألف من السائحين والسكان لأماكن أكثر آمناً. كما وقعت حرائق كبيرة في جزيرة إيفيا، بالقرب من كاريستوس، وفي شبه جزيرة بيلوبونيز بالقرب من بلدة ايجو صباح اليوم الاثنين.

وقال قطاع الإنقاذ إنه تم إخلاء عدد كبير من القرى، ولم يتم الابلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن. ويواصل حريق كبير اشتعاله في جزيرة رودس لليوم السابع على التوالي اليوم الاثنين.

وقد جرى نقل نحو 20 ألف شخص من الجزيرة الواقعة بجنوب شرق البلاد لأماكن أكثر آمنا أمس الأول السبت، فيما تعد إحدى أكبر عمليات الاجلاء في اليونان.

وقد تم إرسال طائرات ومروحيات لإخماد الحريق في وقت مبكر من اليوم لجميع مواقع الحرائق، وفقا لما أعلنه قطاع الدفاع المدني.