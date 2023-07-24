الثلاثاء 25 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

قتلى في انهيار مبنى بالكاميرون

أرشيفية
24 يوليو 2023 09:26

قتل 12 شخصاً على الأقل وأصيب 19 شخصاً في مدينة دوالا، مركز الأعمال في الكاميرون، بعد انهيار مبنى مكون من أربعة طوابق الأحد.

وذكر موقع "أفريكانيوز" أن سبب الانهيار لا يزال غير واضح، ولكن يبدو أن مبنى مرتفع انهار على مبنى اقل ارتفاعاً.

وقال صموئيل إيفها ديبوا، حاكم المنطقة الساحلية إن منزلاً يتألف من 4 طوابق إنهار وتم تسجيل 12 وفاة بينما بلغ عدد المصابين 19 شخصاً.

أخبار ذات صلة
أونانا من «التمرد» إلى «التألق»!
10 قتلى بهجوم مسلح في الكاميرون

وأضاف أن المصابين يتلقون حالياً العلاج في المستشفى.

ويعتقد أن عدد القتلى مرشح للارتفاع مع قيام عمال الإنقاذ برفع باقي انقاض المبنيين السكنيين.

المصدر: وكالات
انهيار مبنى
الكاميرون
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيسة وزراء إيطاليا خلال «المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة» في روما (أرشيفية)
الإمارات
محللون ووسائل إعلام غربية: مشاركة محمد بن زايد الحدث الأبرز  في مؤتمر روما للهجرة والتنمية
اليوم 01:11
الذهب يصعد مع تراجع الدولار
الإمارات
الذهب يصعد مع تراجع الدولار
اليوم 12:44
«أولمبياد 2024» يرفع أسعار الفنادق في باريس مبكراً
الرياضي
«أولمبياد 2024» يرفع أسعار الفنادق في باريس مبكراً
اليوم 12:40
أمام محمد بن راشد.. قضاة جدد في مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي يؤدون اليمين القانونية
الإمارات
أمام محمد بن راشد.. قضاة جدد يؤدون اليمين القانونية
اليوم 12:12
أرشيفية
عربي ودولي
مقتل وإصابة العشرات في حادث مروري بالجزائر
اليوم 11:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©