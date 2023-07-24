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80 ألف نازح هرباً من اشتباكات تدور في وسط نيجيريا

(أرشيفية)
24 يوليو 2023 08:07

نزح 80 ألف شخص على الأقل في الأشهر الثلاثة الأخيرة من وسط نيجريا حيث تُسجّل أعمال عنف استدعت إرسال الجيش تعزيزات للمنطقة، وفق ما أفاد مسؤول محلي.
ومنذ مايو تشهد ولاية بلاتو أعمال عنف بين مزارعين ورعاة، وقد أوقعت الهجمات أكثر من 300 قتيل حسب السلطات المحلية.

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وقال المسؤول المحلي ماركوس أرتوس "هناك نحو 80 ألف نازح في 11 مخيما" في مانغو حيث تتمحور أعمال العنف في ولاية بلاتو.
وأوضح أن مدرسة ابتدائية تم تحويلها إلى مخيم نازحين يؤوي نحو 18 ألفا من هؤلاء.
وأفاد أحد منسّقي المخيم ويدعى يامبوت دانيال بتقديرات مماثلة.
ونقل الجيش مؤقتا مقر قيادة حملته العسكرية الإقليمية "سيف هيفِن" إلى مانغو، وفي إطار التعزيزات تم إرسال نحو 300 جندي وآليات مدرّعة.

المصدر: وكالات
نيجيريا
اشتباكات
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