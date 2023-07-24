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حزب الشعب المحافظ يفوز في انتخابات إسبانيا

زعيم حزب الشعب الإسباني ألبرتو نونيز فيجو يصفق خلال الانتخابات العامة في مدريد
24 يوليو 2023 07:35

حاز الحزب الشعبي (يمين) بزعامة ألبرتو نونيز فيجو على أكبر كتلة في الانتخابات النيابية المبكرة التي شهدتها إسبانيا الأحد، متقدّما على المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، لكنه لم ينل غالبية تتيح له تشكيل حكومة، وفق نتائج رسمية شبه نهائية.
وبيّنت نتائج فرز أكثر من 99,3 بالمئة من الأصوات نيل الحزب الشعبي 136 مقعدا، أي أكثر بـ47 مقعدا مقارنة بالنتيجة التي حقّقها قبل أربع سنوات، فيما حصد الاشتراكيون 122 مقعدا، إلا أن الأرقام وعلى الرغم من إيجابيتها بالنسبة لنونيز فيجو لا ترتقي إلى عتبة 150 مقعدا التي كان يطمح لحصدها.
على أثر إعلان النتائج قال نونيز فيجو أمام مقر حزبه في مدريد "بصفتي مرشح الحزب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات، أعتقد أن من واجبي" محاولة "تشكيل حكومة"، وذلك على الرغم من عدم حصوله مع حليفه المحتمل الوحيد حزب "فوكس" اليميني المتطرف على الغالبية المطلقة من مقاعد البرلمان.

 

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المصدر: وكالات
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