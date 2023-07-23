الأردن: عودة 1941 لاجئاً سورياً في 6 أشهر

عمّان (الاتحاد)

غادر 1941 لاجئاً سورياً الأردن خلال الأشهر الـ 6 الأولى من العام الحالي للعودة إلى بلادهم، وفق بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأفادت المفوضية الأممية، أمس، بعودة 16 ألفاً و529 لاجئاً سورياً من الأردن ومصر ولبنان وتركيا والعراق إلى سوريا في عام 2023.

وبلغ عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا من مختلف الدول المستضيفة للاجئين في 2022، 50 ألفاً و966، مقابل 35 ألفاً و624 في2021.

وطبقاً للمفوضية، يبلغ معدل العودة اليومي إلى سوريا في العام الحالي 91، فيما يبلغ المعدل الشهري 2755.

ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم قرابة 660 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية.

وفي سياق آخر، بحث الأردن وسوريا أمس، التعاون في مواجهة خطر المخدرات ومصادر إنتاجها وتهريبها والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريبها عبر الحدود إلى الأردن.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان أن ذلك جاء خلال الاجتماع الأول للجنة الأردنية - السورية المشتركة للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن والتي عقدت في العاصمة عمان.

وقال البيان: إن «الجانبين بحثا الإجراءات اللازمة لمكافحة عمليات التهريب ومواجهة هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها».

وأشار إلى أنه «ترأس الاجتماع من الجانب الأردني رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ومن الجانب السوري نائب القائد العام ووزير الدفاع العماد علي عباس ومدير المخابرات العامة اللواء حسام لوقا».

كما لفت البيان إلى «أن الاتفاق على عقد الاجتماع الأول للجنة تم خلال زيارة وزير الخارجية أيمن الصفدي إلى سوريا في الثالث من شهر يوليو الماضي».

وفيما يتعلق باللجنة قال البيان: إنه تقرر تشكيلها تنفيذاً لمخرجات اجتماع عمان التشاوري حول سوريا الذي استضافته المملكة في الأول من مايو الماضي.