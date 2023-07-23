الإثنين 24 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

قطر تدين بشدة حرق نسخة من القرآن في الدنمارك

شعار وزارة الخارجية القطرية
24 يوليو 2023 01:19

دانت دولة قطر بأشد العبارات حرق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، وشددت على أن هذه الحادثة الشنيعة تعد عملا تحريضيا، واستفزازا خطيرا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم في العالم.
وحذرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان الأحد، من أن السماح بتكرار التعدي على المصحف الشريف بذريعة حرية التعبير يؤجج الكراهية والعنف، ويهدد قيم التعايش السلمي، ويكشف عن ازدواجية معايير مقيتة.
وجددت الوزارة رفض دولة قطر التام لكافة أشكال خطاب الكراهية المبني على المعتقد أو العرق أو الدين، والزج بالمقدسات في الخلافات السياسية، كما حذرت من أن حملات الكراهية ضد الإسلام وخطاب "الإسلاموفوبيا" شهدا تصعيدا خطيرا باستمرار الدعوات الممنهجة لتكرار استهداف المسلمين في العالم.
وجددت، في هذا السياق، دعوتها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لنبذ الكراهية والتمييز والتحريض والعنف. وأكدت على أهمية إعلاء مبادئ الحوار والتفاهم المشترك.
كما جددت الوزارة دعم دولة قطر الكامل لقيم التسامح والعيش المشترك، وحرصها على إرساء مبادئ الأمن والسلم الدوليين عن طريق الحوار والتفاهم.

أخبار ذات صلة
الجزائر تحتج لدى الدنمارك والسويد على تدنيس المصحف
العراق يدين تكرار تدنيس المصحف في الدنمارك
المصدر: د ب أ
قطر
تدنيس المصحف
إحراق المصاحف
آخر الأخبار
سائحة تحتمي من الحر أمام المدرج الروماني القديم في العاصمة الإيطالية روما
عربي ودولي
موجة حر شديد تضرب إيطاليا
اليوم 20:57
قبل انطلاق «نسخة السعودية».. «العنابي» يستعد لكتابة الصفحة العربية
الرياضي
قبل انطلاق «نسخة السعودية».. «العنابي» يستعد لكتابة الصفحة العربية
اليوم 20:45
من فعاليات برنامج سفراء المتاحف
ثقافة
«الشارقة للمتاحف» تفتح باب التسجيل في برنامج «سفراء المتاحف»
اليوم 20:41
دمار كبير جراء هجوم إرهابي نفذته حركة «الشباب» في مقديشو (أرشيفية)
عربي ودولي
انتحاري يقتل 30 جنديا بهجوم إرهابي في مقديشو
اليوم 20:32
العاصمة الجزائرية
عربي ودولي
الجزائر تحتج لدى الدنمارك والسويد على تدنيس المصحف
اليوم 19:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©