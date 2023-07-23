قطر تدين بشدة حرق نسخة من القرآن في الدنمارك

دانت دولة قطر بأشد العبارات حرق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، وشددت على أن هذه الحادثة الشنيعة تعد عملا تحريضيا، واستفزازا خطيرا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم في العالم.

وحذرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان الأحد، من أن السماح بتكرار التعدي على المصحف الشريف بذريعة حرية التعبير يؤجج الكراهية والعنف، ويهدد قيم التعايش السلمي، ويكشف عن ازدواجية معايير مقيتة.

وجددت الوزارة رفض دولة قطر التام لكافة أشكال خطاب الكراهية المبني على المعتقد أو العرق أو الدين، والزج بالمقدسات في الخلافات السياسية، كما حذرت من أن حملات الكراهية ضد الإسلام وخطاب "الإسلاموفوبيا" شهدا تصعيدا خطيرا باستمرار الدعوات الممنهجة لتكرار استهداف المسلمين في العالم.

وجددت، في هذا السياق، دعوتها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لنبذ الكراهية والتمييز والتحريض والعنف. وأكدت على أهمية إعلاء مبادئ الحوار والتفاهم المشترك.

كما جددت الوزارة دعم دولة قطر الكامل لقيم التسامح والعيش المشترك، وحرصها على إرساء مبادئ الأمن والسلم الدوليين عن طريق الحوار والتفاهم.