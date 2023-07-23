البابا فرنسيس: حماية المناخ تحدٍّ لا يمكن تأجيله

روما (وكالات)

دعا البابا فرنسيس المسؤولين سياسياً لاتخاذ مزيد من الإجراءات لأجل حماية المناخ، في ظل موجات الحر الأخيرة وكوارث الفيضانات التي أدت لتشريد الآلاف.

وقال البابا، أمس، أمام نحو 20 ألف مصل في ساحة القديس بطرس في روما: «إنه تحدٍّ ملحّ لا يمكن تأجيله، إنه يصيب الجميع، فلنحمي بيتنا المشترك!».

وذكر البابا فرنسيس صراحة الفيضانات الأخيرة في كوريا الجنوبية، وأشار في الوقت ذاته إلى مأساة آلاف المهاجرين العالقين في مناطق صحراوية في شمال أفريقيا منذ أسابيع. وشدد البابا على ضرورة أن تعتني الحكومات الأوروبية والأفريقية بهؤلاء الأشخاص، وقال: «يجب ألا يكون البحر المتوسط مسرحاً للموت واللاإنسانية بعد الآن».

ويشهد العالم موجة حر قوية تتأثر بها دول شمال الكرة الأرضية، وسجلت بعض المناطق في الولايات المتحدة درجات حرارة قياسية بلغت في بعض الأحيان 50 درجة مئوية، وتشهد أوروبا، ارتفاعاً في درجات الحرارة وإجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم نتيجة حرائق الغابات.