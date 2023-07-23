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«الناتو» وأوكرانيا يبحثان مستجدات «اتفاقية الحبوب»

أرشيفية
24 يوليو 2023 01:31

بروكسل (وكالات)

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يعقد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرج اجتماعاً لمجلس «الناتو-أوكرانيا» يوم الأربعاء المقبل بناء على طلب أوكرانيا. 
وقالت أوانا لونجيسكو المتحدثة باسم حلف الناتو، إن الهدف هو «التشاور بشأن آخر التطورات، ومناقشة نقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود»، مضيفة أن الاجتماع سيعقد على مستوى السفراء. 
وقبل وقت قصير من الإعلان، تحدث ستولتنبرج عبر الهاتف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفي أعقاب المكالمة، كتب ستولتنبرج عبر «تويتر»: «اتصال جيد مع الرئيس -زيلينسكي- بشأن انسحاب روسيا من صفقة الحبوب في البحر الأسود، أوكرانيا أقرب إلى الناتو من أي وقت مضى». 
وكتب زيلينسكي على «تويتر»: «لقد حددنا أيضاً مع السيد ستولتنبرج الأولوية والخطوات المستقبلية اللازمة لإلغاء الحظر والتشغيل المستدام لممر الحبوب في البحر الأسود». 
وأنشأ أعضاء حلف الناتو، البالغ عددهم 31 دولة، خلال قمتهم في فيلنيوس، مجلس «الناتو-أوكرانيا»، وهو منتدى استشاري مشترك لتعزيز مناقشة القضايا الأمنية مع كييف.
ويضغط الرئيس الأوكراني من أجل استمرار صادرات الحبوب عبر البحر الأسود، وذلك في مواجهة إنهاء روسيا للصفقة الدولية المهمة للحبوب. 

الناتو
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الحبوب
الحبوب والأعشاب
حلف شمال الأطلسي
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