السيسي: مصر اجتازت أحداثاً كبرى من 2011

القاهرة (الاتحاد)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، إن مصر اجتازت أحداثاً تاريخية كبرى خلال السنوات من 2011 إلى 2014.

جاء ذلك في كلمة متلفزة بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو 1952، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وقال السيسي: «بعد 70 عاماً على تأسيس الجمهورية ومع تغير طبيعة الزمن وتحدياته واجتياز الوطن لأحداث تاريخية كبرى خلال السنوات من 2011 إلى 2014، وفترة عصيبة من الفوضى، وعدم الاستقرار هددت وجود الدولة ذاته ومقدرات شعب مصر كان لزاماً أن نفكر بجدية في المستقبل وفي الجمهورية الجديدة التي تمثل التطور التاريخي لمسيرتنا الوطنية».

وأكد الرئيس المصري، أن «أسس وقيم الجمهورية الجديدة تبنى على سابقتها، ولا تهدمها، وتضيف إليها، ولا تنتقص منها، تقوم على أولوية الحفاظ على الوطن وحمايته، ووحدة الجبهة الداخلية، وسط واقع دولي وإقليمي، يتزايد تعقيده واضطرابه على نحو غير مسبوق».

وأوضح أن «الواقع الديموغرافي والاقتصادي لمصر يحتم علينا ألا نتحدث فقط عن التنمية بالمفهوم التقليدي، وإنما على الانطلاق بمعدلات نمو مرتفعة ومتلاحقة، وتنمية مستدامة متسارعة حتى تصبح الإنجازات الاستثنائية عادتنا الطبيعية». وشدد على أن «الجمهورية الجديدة تسعى لتوفير فرص متكافئة للعمل والحياة الكريمة لهذا الجيل والأجيال القادمة، وبناء القدرة الوطنية في جميع المجالات لتصل مصر إلى الموضع الذي يطمح إليه شعبها».

وأوضح أن «تحقيق كل ذلك والحفاظ عليه وتنميته يتطلب، بالتوازي مع مسيرة البناء والتعمير، تطوير الخصائص الإنسانية في مجتمعنا، بناء الإنسان المصري والارتقاء بأحواله، تعليمياً وصحياً وثقافياً، وهو ما يتطلب قدراً ضخماً من العمل والكفاح في إطار مجتمعي متكامل يقوم على توازن دقيق بين الحقوق والواجبات».

ومطمئناً المصريين بشأن الأوضاع بالبلاد، قال الرئيس المصري: «نعلم أن شعبنا العظيم تحمل الكثير وضرب المثل في الصبر والصمود أمام أزمات عديدة».

واعتبر الرئيس المصري أن «ثورة يوليو قطعت شوطاً مهماً لتمكين قطاعات كبيرة من أبناء شعبنا من الفلاحين والعمال وإعطائهم مكاناً يليق بهم طال انتظارهم واشتياقهم له، وحققت إنجازات عظيمة في كثير من الأحيان، وتعثرت مسيرتها في أوقات أخرى».