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الأمم المتحدة تجدد دعم جهود المصالحة الوطنية في ليبيا

عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي
24 يوليو 2023 01:33

حسن الورفلي (بنغازي)

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أكدت الأمم المتحدة استمرار دعم جهود المجلس الرئاسي الليبي التي تهدف إلى إنجاح مشروع المصالحة الوطنية.
وبحث النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، أمس، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باثيلي، آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، لا سيما الانتخابات والمصالحة الوطنية، ونتائج اجتماعات لجنة «5+5» التي عقدت في باريس مؤخراً.
وأشاد باتيلي بالإعلان عن انطلاق أعمال اللجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية التي عقدت في العاصمة الكونغولية برازافيل مؤخراً، والتي ستمهد الطريق لانعقاد المؤتمر الجامع بمشاركة واسعة من الشعب الليبي.
وقدم المبعوث الأممي  إحاطة إلى اللافي على اجتماعاته الأخيرة مع الأطراف الليبية بهدف تحقيق الاستقرار، والوصول لأجراء انتخابات توافق على نتائجها جميع الأطراف، وفقا للمجلس الرئاسي. وأكد باتيلي استمرار دعم البعثة لجهود المجلس الرئاسي التي تهدف لنجاح مشروع المصالحة الوطنية، بالتنسيق مع الخبراء المختصين التابعين للبعثة للمساهمة في نجاح هذا الملف.
بدوره، أكد  اللافي أن اجتماعات اللجنة ستكون في ليبيا، لتقديم رسالة إيجابية تعزز نجاح ملف المصالحة الوطنية.
 وأشار إلى  الجهود المبذولة لانعقاد «ملتقى العدالة الانتقالية» بمشاركة مجموعة من الخبراء الدوليين وأسر الضحايا والحرب، مشيراً إلى أن نجاحه سيساهم في نجاح ملف المصالحة الوطنية.
واعتبر النائب بالمجلس الرئاسي استعادة الثقة بين الأطراف السياسية عاملاً أساسياً لإنجاح العملية السياسية إضافة للقوانين والتشريعات المصاحبة.
وفي السياق، عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، أمس، اجتماعا مع لجنة «6+6».
وخصص الاجتماع لمناقشة الملاحظات الفنية التي تم تسلمها من قبل بعثة الأمم المتحدة والمفوضية العليا للانتخابات. وحسب المكتب الإعلامي للمجلس، فقد خلص الاجتماع إلى أن الرد على الملاحظات سيتم اتخاذه من طرف لجنة «6+6» مجتمعة.

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