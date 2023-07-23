مخاوف في كينيا من تزايد هجمات «الشباب» الإرهابية

نيروبي (الاتحاد)

وقعت سلسلة هجمات بقنابل يدوية الصنع وعمليات قطع رؤوس الشهر الماضي في المناطق الريفية بشمال شرق كينيا، ما أثار من جديد المخاوف من حركة «الشباب» الإرهابية في هذا البلد المجاور للصومال.

كينيا، القوة الاقتصادية والسياحية في شرق أفريقيا، لم تشهد منذ 2019 اعتداء ضخما على يد الجماعة الصومالية الموالية لتنظيم «القاعدة».

غير أن البلد يواجه بانتظام هجمات محدودة في مناطق لامو ومانديرا وغاريسا الواقعة على الحدود الممتدة على مسافة 700 كيلومتر بين البلدين.

ويخيم القلق على السكان والسلطات منذ شهر، فبين 3 و24 يونيو، قتل 24 شخصاً، بينهم 15 من قوات الأمن في هذه المناطق في 6 هجمات متفرقة نسبت إلى حركة «الشباب».

ويرى بعض المحللين أن «الشباب» ينشطون مجددا في كينيا بعدما وجدوا أنفسهم في موقع دفاعي في الصومال، حيث أعلنت حكومة مقديشو حرباً شاملة عليهم.

وأوضح مدير قسم شرق أفريقيا وشمالها في مجموعة الأزمات الدولية نيكولا دولوني، أن الهجمات في كينيا هي وسيلة تؤكد الحركة الإرهابية عبرها أنه «رغم الضغط الذي تخضع له، فهي تحتفظ بالقوة الضاربة ذاتها».