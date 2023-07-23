«أطباء السودان»: 70% من المستشفيات متوقفة عن الخدمة

أعلنت نقابة أطباء السودان، في بيان الأحد، أن 70% من المستشفيات المتاخمة لمناطق الصراع متوقفة عن الخدمة، من أصل (89) مستشفى أساسياً في العاصمة والولايات.

وقال بيان النقابة، الذي نشرته على موقع «فيسبوك»، إنه يوجد 62 مستشفى متوقفاً عن الخدمة و27 مستشفى تعمل بشكل كامل أو جزئي (بعضها يقدم خدمة إسعافات أولية فقط)، وهي مهددة بالإغلاق أيضاً نتيجة لنقص الكوادر الطبية والإمدادات الطبية والتيار المائي والكهربائي.

وأفادت منظمة الهجرة الدولية، في تقرير صدر مؤخراً، أن «أكثر من 2.4 مليون نزحوا داخلياً (منذ بدء التصعيد في منتصف أبريل الماضي). بينما عبر أكثر من 730 ألفاً الحدود إلى بلدان مجاورة» ليصبحوا لاجئين.

وأوضح التقرير أنه «تم تسجيل 255 ألف شخص في مصر، و238 ألفاً و212 في تشاد و160 ألفاً و798 في جنوب السودان و62 ألفاً و509 في إثيوبيا و16 ألفاً و710 في أفريقيا الوسطى وحوالي ألفين و992 شخصاً في ليبيا».