أوكرانيا تتوعد بـ«الرد» على هجوم استهدف أوديسا

توعدت أوكرانيا، اليوم الأحد، روسيا بـ«الرد» على هجوم ليلي بالصواريخ على مدينة أوديسا الساحلية.

وتعرضت أوديسا، الواقعة على البحر الأسود، لضربات عدة.

وتوعّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ب«ردّ انتقامي من أجل أوديسا».

وكانت المدينة استهدفت ليلا بهجوم أوقع قتيلين و22 جريحا بينهم أربعة أطفال على الأقل، وفق السلطات الأوكرانية.

وتعرضت الكاتدرائية، الموجودة في المدينة والتي يعود تاريخ بنائها لأكثر من 200 عام، لأضرار مثل انهيار جدران واحتراق أيقونات وتحطّم ثريات.

وتؤكد القوات الروسية أنها تستهدف حصراً المواقع العسكرية.

وأكد الجيش الروسي، اليوم الأحد، أن الضربات الأخيرة استهدفت «منشآت تم فيها الإعداد لهجمات إرهابية ضد روسيا باستخدام قوارب مسيّرة»، مشيراً إلى أنه «تم تدمير جميع الأهداف المحددة».

وحمّلت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مسؤولية الدمار اللاحق بالكاتدرائية لـ«ضمير» كييف التي تنشر، بحسب المتحدثة، أنظمة دفاع جوي في مناطق سكنية.