إسبانيا.. ترجيح فوز اليمين بأغلبية مقاعد البرلمان

توقع استطلاعات للرأي بعد انتهاء عملية التصويت في إسبانيا، اليوم الأحد، فوز أحزاب اليمين بأغلبية مريحة من مقاعد البرلمان.

وفق استطلاع للرأي نشره التلفزيون العام "تي في إي"، سيحقق الحزب الشعبي (يمين) بزعامة ألبرتو نونييس فيخو فوزا في الانتخابات بحصده 145 إلى 150 مقعدا.

وكشف استطلاع لآراء الناخبين، أجرته مؤسسة (جيه.إيه.دي3) ونُشر بعد انتهاء التصويت، أن الحزب الشعبي سيفوز بنحو 150 مقعداً، بينما سيحصل حزب «فوكس» على 31 مقعداً، وهو ما يكفي لتحقيق أغلبية في البرلمان المؤلف من 350 مقعداً.

وتوقع استطلاع آخر، أجرته مؤسسة «سيجما دوس»، حصول الحزب الشعبي على عدد مقاعد يتراوح بين 145 و150 مقعداً، في المقابل سيحصل حزب «فوكس» على عدد يتراوح بين 24 و27 مقعداً.

لكن هذه النتائج لا تمكن الحزب الشعبي اليميني من تشكيل حكومة بمفرده. ما يعني أنه قد يلجأ إلى التحالف مع حزب "فوكس" اليميني المتطرف.

إذا تحقق هذا السيناريو، سيعود اليمين المتطرف إلى السلطة في إسبانيا للمرة الأولى منذ نهاية ديكتاتورية فرانكو قبل نحو نصف قرن (1975).

وقالت مؤسسة (جيه.إيه.دي3)، إن الاشتراكيين سيحصلون على 112 مقعدا، بينما توقعت «سيجما دوس» حصولهم على عدد يتراوح بين 113 و118 مقعداً.

وقالت مؤسسة (جيه.إيه.دي3)، إن استطلاعها شمل عشرة آلاف ناخب وانتهى أمس السبت، بينما استمر استطلاع مؤسسة «سيجما دوس» حتى اليوم الأحد وضم 17 ألف شخص.



