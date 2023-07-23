اليونان تنفّذ أكبر عملية إجلاء إثر حرائق غابات

يواصل أكثر من 250 من عناصر الإطفاء مكافحة حريق كبير، اليوم الأحد في جزيرة «رودوس» السياحية لليوم السادس على التوالي، حيث أجرت فرق الإغاثة اليونانية «أكبر عملية إجلاء شهدتها اليونان على الإطلاق».

وينتشر مئتان وستة وستون من عناصر الإطفاء في جنوب شرق الجزيرة، حيث دفع الحريق السلطات إلى إجلاء نحو 30 ألف شخص السبت، بينهم الكثير من السياح ينزلون في فنادق على الساحل.

وتعمل في المنطقة عشر طائرات لرش المياه على الحرائق و8 مروحيات، بالإضافة إلى 49 سيارة إطفاء، بحسب المتحدث باسم إدارة الإطفاء يانيس أرتوبيوس.

وقالت المتحدثة باسم إدارة الإطفاء كونستانتيا ديموغليدو «إنها أكبر عملية إجلاء شهدتها اليونان على الإطلاق (...) جرى كل شي على ما يرام، والتزم الجميع وخصوصاً السياح بتعليماتنا».

وانتظر مئات السياح الأحد في مطار «رودوس» الدولي الواقع في شمال غرب الجزيرة رحلات العودة.

وحذر فاسيليس فاتراكوغيانيس المتحدث باسم فرق الإطفاء، خلال مؤتمر صحفي عصراً، من أنّ «الظروف (الجوية) تبقى قاسية (...)»، في وقت وصلت فيه الحرارة إلى 46 درجة مئوية في جنوب غرب البلاد.

وأضاف أنّ «جميع قوات الحماية المدنية لا تزال في حالة تأهّب قصوى»، غداة إجلاء نحو 30 ألفاً من السكّان والسيّاح.

وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية أن تظل الحرارة فوق 40 درجة مئوية مع 41 إلى 42 درجة مئوية في «بيلوبونيز» وفي وسط البلاد الاثنين.

وأضاف المتحدث «اليوم (الأحد) اندلع 64 حريقاً جديداً» في جميع أنحاء البلاد.

في جزيرة «إيفيا» الواقعة على بعد مئة كيلومتر فقط من العاصمة أثينا والتي اجتاحتها حرائق مدمّرة خلال صيف عام 2021، كان لا بدّ من إخلاء العديد من المناطق السكنية بسبب الحرائق.

وأوضح المتحدث أنّ الحريق، الذي حشد أكبر عدد من عناصر الإطفاء في سبيل إخماده، ما زال حريق جزيرة «رودوس» من دون أن يشير إلى ما إذا كانت النيران قد انتشرت خلال النهار أو متى تتوقع فرق الإطفاء احتواء الحريق.

وما زالت رياح قوية تصل سرعتها إلى 50 كيلومتراً في الساعة تهب على الجزيرة في أرخبيل «دوديكانيز» وفقاً لفرق الإطفاء، في حين بلغت الحرارة 46.4 درجة مئوية في «جيثيو»، في شبه جزيرة «بيلوبونيز» في جنوب غرب البلاد، وفقاً لمرصد أثينا الوطني.