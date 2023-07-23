الإثنين 24 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

اليونان تنفّذ أكبر عملية إجلاء إثر حرائق غابات

حرائق غابات في جزيرة رودس اليونانية
23 يوليو 2023 23:34

يواصل أكثر من 250 من عناصر الإطفاء مكافحة حريق كبير، اليوم الأحد في جزيرة «رودوس» السياحية لليوم السادس على التوالي، حيث أجرت فرق الإغاثة اليونانية «أكبر عملية إجلاء شهدتها اليونان على الإطلاق».
وينتشر مئتان وستة وستون من عناصر الإطفاء في جنوب شرق الجزيرة، حيث دفع الحريق السلطات إلى إجلاء نحو 30 ألف شخص السبت، بينهم الكثير من السياح ينزلون في فنادق على الساحل.
وتعمل في المنطقة عشر طائرات لرش المياه على الحرائق و8 مروحيات، بالإضافة إلى 49 سيارة إطفاء، بحسب المتحدث باسم إدارة الإطفاء يانيس أرتوبيوس.
وقالت المتحدثة باسم إدارة الإطفاء كونستانتيا ديموغليدو «إنها أكبر عملية إجلاء شهدتها اليونان على الإطلاق (...) جرى كل شي على ما يرام، والتزم الجميع وخصوصاً السياح بتعليماتنا».
وانتظر مئات السياح الأحد في مطار «رودوس» الدولي الواقع في شمال غرب الجزيرة رحلات العودة.
وحذر فاسيليس فاتراكوغيانيس المتحدث باسم فرق الإطفاء، خلال مؤتمر صحفي عصراً، من أنّ «الظروف (الجوية) تبقى قاسية (...)»، في وقت وصلت فيه الحرارة إلى 46 درجة مئوية في جنوب غرب البلاد.
وأضاف أنّ «جميع قوات الحماية المدنية لا تزال في حالة تأهّب قصوى»، غداة إجلاء نحو 30 ألفاً من السكّان والسيّاح.
وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية أن تظل الحرارة فوق 40 درجة مئوية مع 41 إلى 42 درجة مئوية في «بيلوبونيز» وفي وسط البلاد الاثنين.
وأضاف المتحدث «اليوم (الأحد) اندلع 64 حريقاً جديداً» في جميع أنحاء البلاد.
في جزيرة «إيفيا» الواقعة على بعد مئة كيلومتر فقط من العاصمة أثينا والتي اجتاحتها حرائق مدمّرة خلال صيف عام 2021، كان لا بدّ من إخلاء العديد من المناطق السكنية بسبب الحرائق.
وأوضح المتحدث أنّ الحريق، الذي حشد أكبر عدد من عناصر الإطفاء في سبيل إخماده، ما زال حريق جزيرة «رودوس» من دون أن يشير إلى ما إذا كانت النيران قد انتشرت خلال النهار أو متى تتوقع فرق الإطفاء احتواء الحريق.
وما زالت رياح قوية تصل سرعتها إلى 50 كيلومتراً في الساعة تهب على الجزيرة في أرخبيل «دوديكانيز» وفقاً لفرق الإطفاء، في حين بلغت الحرارة 46.4 درجة مئوية في «جيثيو»، في شبه جزيرة «بيلوبونيز» في جنوب غرب البلاد، وفقاً لمرصد أثينا الوطني.

أخبار ذات صلة
مقتل 15 شخصاً بحرائق غابات في الجزائر
اليونان تواصل مكافحة حرائق الغابات لليوم الثامن على التوالي
المصدر: وكالات
اليونان
حريق غابات
جزيرة رودس
آخر الأخبار
سائحة تحتمي من الحر أمام المدرج الروماني القديم في العاصمة الإيطالية روما
عربي ودولي
موجة حر شديد تضرب إيطاليا
اليوم 20:57
قبل انطلاق «نسخة السعودية».. «العنابي» يستعد لكتابة الصفحة العربية
الرياضي
قبل انطلاق «نسخة السعودية».. «العنابي» يستعد لكتابة الصفحة العربية
اليوم 20:45
من فعاليات برنامج سفراء المتاحف
ثقافة
«الشارقة للمتاحف» تفتح باب التسجيل في برنامج «سفراء المتاحف»
اليوم 20:41
دمار كبير جراء هجوم إرهابي نفذته حركة «الشباب» في مقديشو (أرشيفية)
عربي ودولي
انتحاري يقتل 30 جنديا بهجوم إرهابي في مقديشو
اليوم 20:32
العاصمة الجزائرية
عربي ودولي
الجزائر تحتج لدى الدنمارك والسويد على تدنيس المصحف
اليوم 19:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©