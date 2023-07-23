قيس سعيد: تونس لن تقبل توطين المهاجرين

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأحد، إن تونس لن تقبل بالتوطين المبطن للمهاجرين غير النظاميين على أراضيها.

وأضاف سعيد، خلال مؤتمر «الهجرة والتنمية في أفريقيا» التي نظمته إيطاليا في العاصمة روما، أن تونس «لن تكون ممراً أو مستقراً للخارجين عن القانون».

تعد تونس دولة واجهة في أزمة الهجرة غير النظامية في البحر الأبيض المتوسط، حيث يسعى آلاف الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، إلى العبور نحو الأراضي الإيطالية انطلاقاً من سواحلها.

وأوضح الرئيس سعيد، في تصريحات نقلتها وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن معالجة الهجرة غير النظامية لا تتم بصفة منفردة ولا بواسطة اتفاقيات ثنائية، داعياً المجموعة الدولية إلى البحث عن الحلول بعد تحديد الدوافع والأسباب.

يأتي مؤتمر اليوم بعد أسبوع من توقيع مذكرة تفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية مقابل دعم مالي واقتصادي.