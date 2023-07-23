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عشرات القتلى جراء عواصف في أفغانستان وباكستان

قرويون يتفقدون منزلهم المدمر جراء عواصف في أفغانستان
23 يوليو 2023 20:44

لقي ما لا يقل عن 40 شخصاً حتفهم خلال الأيام الثلاثة الماضية في كوارث تسببت فيها العواصف المطيرة الغزيرة في أفغانستان وباكستان، وفقاً لمسؤولين محليين في كلا البلدين.
وأكدت هيئة إدارة الكوارث في أفغانستان أنه، خلال الساعات الـ72 الماضية، لقي 31 شخصاً على الأقل حتفهم، في مختلف أنحاء البلاد، وتضررت إجمالي ثماني ولايات.
وأبلغ عن العديد من الوفيات في ولاية «ميدان وردك» بأفغانستان. وهناك لقي العديد من السكان حتفهم، أثناء نومهم بسبب مياه الفيضانات.
وكان مسؤول محلي قد ذكر في وقت سابق أن العديد من الضحايا، حوصروا بسبب تسرب المياه أثناء نومهم. ويخشى من سقوط المزيد من الضحايا.
وأضاف المسؤول أن أضراراً لحقت بالمئات من المنازل والأراضي الزراعية وأن الطرق أغلقت أمام حركة المرور.
إقليم خيبر باختونخوا الحدودي الباكستاني، تسببت العواصف الرعدية والرياح القوية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، في حدوث انهيارات أرضية ألحقت أضراراً بالطرق والمباني، وفقاً لصحيفة «دون». وقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص.
ولقي أكثر من 100 شخص حتفهم في باكستان منذ بدء هطول الأمطار الموسمية في نهاية يونيو الماضي.

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المصدر: د ب أ
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