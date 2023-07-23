موجة حر وحرائق غابات تجتاح إيطاليا

يكافح رجال الإطفاء حرائق ضارية في منطقة كالابريا بجنوب إيطاليا، فيما تعاني جزيرة صقلية من انقطاع الكهرباء مجدداً، جراء موجة الحر الشديد.

كما عانت بعض المناطق القريبة من مدينة كاتانيا في الشرق من انقطاع الكهرباء الذي عزاه مسؤولون إلى درجات الحرارة المرتفعة.

يأتي ذلك فيما تثير موجة من الحر الشديد فوضى في أنحاء أوروبا، مع تسجيل درجات الحرارة أرقاماً غير مسبوقة.

قالت وكالة الحماية المدنية في جزيرة صقلية الإيطالية، إن درجة الحرارة في بعض مناطق شرق الجزيرة ارتفعت إلى 47 درجة مئوية، أي قرب أعلى مستوى قياسي أوروبي بلغ 48.8 درجة مئوية قبل عامين.

وشبت النيران في غابات ونباتات في أجزاء مختلفة من كالابريا بعد ارتفاع درجات الحرارة الأسبوع الماضي.

واستُدعيت فرق إطفاء إضافية من منطقتي كامبانيا ولاتسيو، وكذلك من مدينة ميسينا في صقلية.

تضرب موجة حارة جنوب أوروبا خلال ذروة موسم السياحة الصيفي، متجاوزة الأرقام القياسية، بما في ذلك في العاصمة الإيطالية روما، وجلبت تحذيرات بشأن زيادة مخاطر الوفيات.

في جزيرة «رودس» اليونانية، فر آلاف السائحين والسكان من حرائق الغابات، وأجلي العديد منهم على متن قوارب خاصة من الشواطئ، حيث هددت النيران المنتجعات والقرى الساحلية.