بلينكن: العالم يريد علاقات أميركية صينية مسؤولة

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن العالم يتوق إلى رؤية علاقة أميركية-صينية تُدار بمسؤولية.

وأوضح بلينكن، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» التلفزيونية الأميركية، أن «هناك إشارة طلب واضحة أسمعها في كل مكان في العالم أذهب إليه بأن تدير الولايات المتحدة والصين، بمسؤولية هذه العلاقة».

وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى حركة نشطة جرت مؤخرا وشارك فيها مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بما في ذلك القيام بزيارات إلى بكين، قام بها بنفسه وكذلك وزيرة الخزانة جانيت يلين ومبعوث الرئاسة الخاص لشؤون المناخ جون كيري، باعتبار أنها مؤشر على أن الولايات المتحدة «تحاول على الأقل أن تضفي بعض الاستقرار» على العلاقة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال بلينكن، إن «هذه أيام مبكرة» في السعي إلى إقامة حوار أميركي-صيني أكبر.

يُشار إلى أن هناك خلافات بين الولايات المتحدة والصين حول مسائل مختلفة تشمل القضايا التجارية.