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بنس يتحدث عن سلوك ترامب خلال الهجوم على الكابيتول

هجوم أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على الكابيتول (أرشيفية)
23 يوليو 2023 19:52

أدلى مايك بنس نائب الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة، اليوم الأحد، بتصريحات جول سلوك الرئيس السابق دونالد ترامب خلال هجوم أنصار الأخير على مبنى الكابيتول (الكونجرس الأميركي) بداية عام 2021.
وقال إنه أحس بأن أقوال الرئيس السابق وأفعاله، التي أدت إلى مهاجمة مبنى الكونجرس في السادس من يناير 2021، كانت متهورة لكن ليست إجرامية على الأرجح.
وأضاف بنس، لبرنامج «حالة الأمة» الذي تبثه شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأميركية «بينما كانت كلماته متهورة، بحسب ما أعرف، فلست مقتنعا بأنها كانت إجرامية».
ورغم توجيه اتهامات إليه، لا يزال ترامب، الأوفر حظاً لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2024.
وقال بنس عن لائحة اتهام قد يواجهها ترامب بشأن الجهود المبذولة لإلغاء انتخابات 2020 «أتعشم ألا يبلغ الأمر ذلك. وأرى أن الأمر يتعين تركه للأميركيين لتحديد ما إذا كان ترامب مسؤولاً».
وأضاف «أفعاله كانت متهورة. ولا أعرف صراحة ما كانت نيته» في السادس من يناير 2021.
وقبل هجمات مؤيديه على مبنى الكابيتول عام 2021، انتقد ترامب، الرئيس آنذاك، بنس مراراً وتكراراً لرفضه منع الكونجرس من التصديق على فوز بايدن بانتخابات 2020.
وقال بنس، اليوم، إن ترامب كان مخطئاً في تصوره أن نائب الرئيس السابق بوسعه تغيير نتيجة الانتخابات. وأضاف «أعرف أنني أديت واجبي في ذلك اليوم».

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المصدر: رويترز
هجوم الكابيتول
الكونجرس الأميركي
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