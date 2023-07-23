ميلوني: إيطاليا مستعدة لاستقبال مهاجرين بالطرق القانونية

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم الأحد، أن بلادها منفتحة على استقبال المزيد من المهاجرين عبر الطرق القانونية لأن «أوروبا وإيطاليا بحاجة إلى الهجرة».

وأضافت، في المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة الذي انطلق في العاصمة الإيطالية روما، إن تدفقات المهاجرين غير النظاميين على أوروبا تلحق ضرراً بجميع البلدان على البحر المتوسط ودعت الدول إلى النضال معا في مواجهة مهربي البشر.

وأردفت «الهجرة الجماعية غير النظامية تضررنا جميعاً. لا أحد يستفيد من ذلك، باستثناء الجماعات الإجرامية التي تغتني على حساب الفئات الأضعف وتستخدم قوتها حتى ضد الحكومات».

ويستضيف المؤتمر ممثلين من عدة دول عربية وأوروبية والاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، في المؤتمر، إن بلاده لا ترحب بالشبكات العالمية للاتجار في البشر.

وارتفع عدد الوافدين إلى إيطاليا هذا العام مع وصول أكثر من 83 ألف شخص إلى شواطئها منذ بداية 2023 مقارنة بنحو 34 ألفاً في الفترة نفسها العام الماضي.

وقالت ميلوني، إن المؤتمر يركز بشكل أساسي على دعم التنمية في أفريقيا عبر «شراكات نافعة وطويلة الأمد... تقوم على الاحترام المتبادل».