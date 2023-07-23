بابا الفاتيكان يوجه نداء للعالم بشأن تغير المناخ

قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، إن موجات الحر الشديد التي تشهدها الكثير من مناطق العالم، فضلاً عن الفيضانات في دول عدة، تظهر الحاجة الملحة لمزيد من التحرك العاجل لمكافحة تغير المناخ.

وقال، في نهاية عظته للحشود في ساحة القديس بطرس: «أرجوكم... أجدد مناشدتي لزعماء العالم للتحرك بشكل ملموس أكثر للحد من الانبعاثات الملوثة».

وأضاف: «هذا تحدٍّ ملح ولا يمكن تأجيله ويخص الجميع. دعونا نحمي عالمنا المشترك».

تأتي دعوة البابا فيما تشهد مناطق من العالم مثل إسبانيا وكندا حرائق غابات، بعضها خرج عن السيطرة. بينما تجتاح مناطق أخرى مثل الولايات المتحدة واليونان وإيطاليا موجة حر شديدة مسجلة أرقاماً غير مسبوقة. في الوقت نفسه، تشهد دول أخرى مثل باكستان الصين وكوريا الجنوبية أمطاراً غزيرة وفيضانات.