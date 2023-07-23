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نتنياهو يدلي بأول تصريح بعد الخضوع لتدخل جراحي

بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إيطاليا
23 يوليو 2023 17:34

أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بأول تصريح بعد خضوعه لتدخل جراحي في المستشفى.
وقال نتنياهو: «أنا بحالة جيدة، لكنني أصغي إلى أطبائي». وأكد أن صحته «ممتازة» بعد تركيب جهاز تنظيم ضربات القلب، وإنه يعتزم الحضور إلى الكنيست غداً الاثنين للتصويت على تعديل قضائي رئيسي.
يأتي ذلك فيما تشهد إسرائيل احتجاجات منذ أسابيع على تعديلات قضائية تجري مناقشتها في البرلمان.
وأضاف نتنياهو، في بيان مصور: «نواصل المساعي لاستكمال التشريع، فضلاً عن الجهود المبذولة للقيام بذلك من خلال الإجماع، ولكن على أي حال أريدكم أن تعلموا أنني سأنضم إلى زملائي في الكنيست صباح غد».
وقال الأطباء، الذين يتابعون حالة نتنياهو (73 عاماً)، إنه دخل إلى مركز «شيبا» الطبي قرب تل أبيب على عجل، مساء أمس السبت، بعد أن رصد جهاز لمراقبة ضربات القلب زرعوه له قبل أسبوع «اضطراباً مؤقتاً في ضربات القلب». ودخل نتنياهو المستشفى قبل أسبوع بسبب ما وُصف بأنه حالة جفاف.
وذكر مكتب نتنياهو أن إجراء زرع منظم ضربات القلب تم بسلاسة، وتوقع خروج رئيس الوزراء من المستشفى في وقت لاحق اليوم الأحد، مضيفاً أن زيارتين مخططتين إلى قبرص وتركيا ستتأجلان إلى موعد آخر.
وألغي اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم الأحد.

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المصدر: وكالات
بنيامين نتنياهو
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